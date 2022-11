Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Espelkamp überfallen. Mit gezogener Schusswaffe bedrohte der Täter den Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Geld.

Die Classic-Tankstelle in Espelkamp.

Der Überfall ereignete sich in der Classic-Tankstelle an der Isenstedter Straße in Espelkamp. Gegen 17.30 Uhr hatte nach Angaben der Polizei der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betreten.

Nachdem sich der bisher Unbekannte zunächst kurze Zeit in der Tankstelle aufhielt, ging er hinter den Kassentresen und bedrohte dort mit gezogener Schusswaffe einen 17-jährigen Angestellten, der sich neben dem Täter alleine im Verkaufsraum aufgehalten hatte.

Aufforderung

Dabei forderte der Kriminelle die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem der Jugendliche schließlich der Aufforderung nachgekommen war, verließ der Tankstellenräuber mit seiner Beute augenscheinlich zu Fuß das Gelände in unbekannter Richtung. Wenig später ging schließlich der Notruf bei der Polizei ein. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb jedoch ohne Ergebnis. Glücklicherweise blieb der 17-Jährige unverletzt.

Täterbeschreibung

Der Täterbeschreibung zufolge hat der Täter dunkle Haare und eine schlanke Statur. Seine Größe wird auf etwa 1,70 Meter bis 1,80 geschätzt. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und eine Kurzhaarfrisur tragen. Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch, vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Der Räuber war während der Tat mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder auch seinem Fluchtweg geben könne. Daher fragt sie: Wer hat den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Umfeld der Tankstelle aufhielt oder hastig von dort entfernte? Hinweise werden erbeten unter Telefon 0571/88660.