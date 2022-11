Täter demolieren drei Autos

Nach Sachbeschädigungen an drei Autos in Isenstedt am vergangenen Wochenende bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Den Angaben der Polizei nach rissen Unbekannte an einem VW Caddy in der Friedebrinkstraße den linken Scheibenwischer ab. Nur unweit entfernt beschädigten die Täter auch in der Röthenstraße den rechten Außenspiegel eines Opel Combo. Das Auto hatte am Straßenrand vor einer Grundstückseinfahrt gestanden.