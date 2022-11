Tonnenweise Metall gestohlen

Messing-Diebstahl in Espelkamp: Polizei fasst mutmaßlichen Täter in Ostercappeln

Espelkamp

Wegen des Diebstahls einer größeren Menge Kupfer und Messing wurde die Polizei am Donnerstagmorgen zum Grabenweg in Espelkamp-Fiestel gerufen. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei in der Nacht einen Zaun aufgeschnitten und sich so Zutritt zum Lagerplatz des Metallverarbeitungsunternehmens verschafft.