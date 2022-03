Espelkamp: Über 360 Flüchtlinge aus der Ukraine

Espelkamp

Über 360 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind bislang in Espelkamp registriert worden, mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. „Unser Bürgerbüro kommt mit der Erfassung der Daten und ihrer Weiterleitung an die Ausländerbehörde kaum nach“, so Bürgermeister Dr. Henning Vieker.