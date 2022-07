Umbenennen oder nicht? In der Debatte um historisch umstrittene Straßennamen in Espelkamp setzt die CDU auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Das Thema war aufgrund eines Bürgerantrages auf die Tagesordnung gekommen und beschäftigt die Espelkamper Kommunalpolitik nun schon längere Zeit.

„Die Diskussion wird emotional und teils kontrovers geführt“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Florian Hemann. „Einerseits gibt es Menschen, die die betroffenen Straßen lieber gestern als morgen umbenannt hätten. Und andere fragen unsere Ratsmitglieder entsetzt, ob es eigentlich keine wichtigeren Themen gebe.“

Breite Debatte

Die CDU wolle die Debatte deshalb auf breitere Füße stellen und befragt die Menschen in der Stadt nach ihrer Meinung zu dem Thema. Die Christdemokraten haben aus diesem Grund Flyer mit den wichtigsten Informationen und Kontaktdaten erstellt, sie werden nun in der Stadt verteilt. „Schreiben Sie uns Ihre Meinung per Mail an strassen@cdu-espelkamp.de oder sprechen Sie Ihr örtliches Ratsmitglied an“, erklärt Ratsfrau Beate Henke. Die wichtigsten Infos würden auch auf der Seite www.cdu-espelkamp.de veröffentlicht.

„ Nach den Sommerferien will der Stadtrat eine Entscheidung. “ Beate Henke

„Nach den Sommerferien will der Stadtrat eine Entscheidung über die umstrittenen Straßennamen wie die Dr.-Max-Ilgner-Straße, die Ferdinand-Porsche-Straße oder den Tannenbergplatz treffen. Bis dahin wollen wir mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen. Alle Hinweise werden diskret behandelt“, so Beate Henke. Gemeinsam mit Arthur Wall hat sie im entsprechenden Arbeitskreis gesessen.

„ Mit den Expertisen gibt es eine gute Grundlage. “ Thomas Rogalske

Elf Straßennamen stehen zur Debatte und wurden vom Geschichtskreis ausführlich geprüft. „Mit den Expertisen des Geschichtskreises gibt es eine gute Grundlage“, dankt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Rogalske den Historikern. „Der Hauptausschuss hat richtigerweise entschieden, alle Expertisen samt den darin enthaltenen Empfehlungen auf der Homepage der Stadt Espelkamp zu veröffentlichen, damit sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dieser Basis eine Meinung bilden können.“