Unbekannte demolieren Spielhäuschen

Unbekannte haben am langen Wochenende in der Außenanlage des AWO-Familienzentrums Rahdener Straße in Espelkamp mutwillig Zerstörungen angerichtet. Die Täter demolierten ein Spielhäuschen und rissen Beeteinfassungen heraus.

Und das ist absolut nachvollziehbar. Denn die Unbekannten traten zwei Wände eines Spielhäuschens ein, das erst in diesem Jahr auf dem Außengelände aufgestellt worden war. Darüber hinaus wurden etwa 65 Rundhölzer, die als Beeteinfassung dienen, mutwillig aus der Erde gerissen und zum Teil zertreten.

"Das ist schon ein erheblicher Schaden", sagt die verärgerte Silke Tegele, die jedoch keine genauen Angaben zur Schadenshöhe machen kann. "Aber die Kosten kommen entweder auf die AWO oder die Eltern zu, weil die Versicherung leider für reine Vandalismusschäden nicht zahlt."

Der Vorfall müsse sind zwischen Freitagabend und Dienstagfrüh ereignet haben. "Eine Kollegin, die Frühdienst hatte, hat die Verwüstung am Dienstagmorgen bemerkt." Die Kita-Leiterin hat sich sofort mit der Polizei in Verbindung gesetzt, die auch am selben Tag den Schaden in Augenschein nahm. "Ich habe selbstverständlich Anzeige erstattet", sagt Silke Tegeler.