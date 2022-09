Kameraden holen Festbesucher in Espelkamp mit Drehleiter aus defektem Teleskopmast-Korb

Die Espelkamper Feuerwehr hat sich und ihre Arbeit am Samstag und Sonntag auf dem City-Fest präsentiert. Dass die Drehleiter am Sonntag zu Hilfe kommen musste, um den Teleskopmast wieder herunterzufahren, war ein ungeplanter Hingucker.

Die Espelkamper Wehr präsentierte sich und ihre Arbeit auf dem City-Fest. Für den Sonntag war der Teleskopmast als besondere Atraktion vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher bekamen die Gelegenheit, im Korb des Teleskopmastes mitzufahren und das Espelkamper City-Fest und die Innenstadt einmal von oben zu betrachten.

Festbesucher konnten am Sonntag mit dem Teleskopmast hoch hinaus und die Aussicht über die Innenstadt genießen. Bei dem technischen Defekt wurde diese Auffahrt zur ungeplanten Atraktion mit zwei Feuerwehrfahrzeugen. Foto: Feuerwehr Espelkamp

Für ein wenig Aufregung sorgte, dass es bei einer dieser Auffahrten zu einem technischen Defekt kam, der nicht direkt behoben werden konnte. „In solchen Fällen geht der Teleskopmast in den Sicherheitsmodus und lässt nur noch manuell bewegen“, erläuterte das Presse-Team der Espelkamper Feuerwehr. „Um die Mitfahrer im Korb sicher und schnell wieder nach unten zu bekommen, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Lübbecke angefordert.“

Zu keinem Zeitpunkt habe für die Personen im Korb eine Gefahr bestanden, erklärte die Espelkamper Feuerwehr. "Alle Insassen waren mit Gurten gesichert und konnten sicher von einem in den anderen Korb wechseln",erklärte das Presseteam. So wurden alle schnell und gefahrlos nach unten befördert und konten am Boden in Empfang genommen werden. Anschließend konnte der Teleskopmast von einem Feuerwehrmann wieder eingefahren werden. Insofern konnte die Espelkamper Feuerwehr dem kleinen Missgeschick dann sogar noch etwas Positives abgewinnen: „Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Feuerwehren gut zusammenarbeiten“, erklärte sie.

Am Samstag hatten die Espelkamper Feuerwehr bereits einen Höhepunkt im Programm des City-Festes geboten. Besucher konnten technische Hilfe erleben und dabei sogar selbst beim Zerlegen eines Übungsautos mit der Rettungsschere Hand anlegen.