Unterstützung für Schüler aus der Ukraine

Live-Unterricht, Workshops und Beratung befanden sich in üppiger Vielfalt auf dem Stundenplan des Söderblom-Gymnasiums, als sich am vergangenen Wochenende die Schulportale für die Allgemeinheit öffneten. Wie in jedem Jahr standen besonders die Kinder der vierten Klassen der Grundschulen, deren Schulwechsel im Sommer anstehen wird, im Fokus der Veranstalter des Tags der offenen Tür.

Für den Großteil der Schüler und das gesamte pädagogische Söderblom-Personal bedeutete dies einen ganz normalen Schulvormittag, lediglich an einem sonst schulfreien Samstag und mit dem Unterschied, dass es galt, eine beachtliche Anzahl von Gästen zu bewirten, beraten und nicht zuletzt zu unterhalten - was in allen Belangen offenbar vorzüglich gelang. Besonders die Musik-, Theater- und Akrobatik-Darbietungen in der Aula zogen die Besuchermenge in ihren Bann.