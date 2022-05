"Viele sind ziemlich am Ende"

Birgit Beerbom fährt erneut ins Ahrtal, um den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen beim Wiederaufbau zu helfen. An diesem Samstag geht es für die Isenstedterin auf eine Zehn-Tage-Helfertour ins Katas­trophen-Gebiet. In ihrem Urlaub will sie unbedingt wieder mit anpacken. Bei ihrem letzten Besuch wurde Beerbom für Gartenarbeiten eingeteilt. Denn nicht nur die Häuser wurden stark beschädigt oder zerstört. Gärten wurden teilweise einfach komplett weggespült.

Birgit Beerbom nimmt wieder viele Spenden mit ins Ahrtal. Foto: privat

Und so gehört es nun unter anderem zu ihren Aufgaben, Rollrasen zu verlegen und unzählige Blumen zu pflanzen. Wer nun denkt, dass die Häuser im Ahrtal vor der Fertigstellung stehen, irrt gewaltig. Erst kürzlich lief eine Reportage über die Hilfen im Ahrtal im Fernsehen. Und diesen Bericht kann Birgit Beerbom bestätigen. So würden die Hilfsgelder nur langsam bei den Opfern eintrudeln. Anträge seien meistens nur online auszufüllen, was für ältere Menschen gar nicht zu schaffen sei. Es sei so schwer, die Anträge auszufüllen. „Sie bekommen ihre Gelder nicht“, kritisierte Beerbom. Aber die Opfer im Ahrtal würden nicht aufgeben. Die Helfer gäben ihnen zudem eine Perspektive, so Beerbom. Und natürlich geht es auch mit vielen Händen voran.

Kein Helfershuttle mehr

Sie habe unter anderem den Garten einer 76-jährigen Einwohnerin wieder einigermaßen hergerichtet, sagt Beerbom im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es wurde Rollrasen verlegt“, so die Isenstedterin. Und sobald der Rasen liegt, sehe es ja auch schon ein Stück weit ordentlich aus, so Beerbom. Und genau darüber sei die 76-jährige Hobbygärtnerin aus dem Ahrtal, die unter anderem schon bei „Mein schöner Garten“ ausgezeichnet worden sei, sehr glücklich gewesen. Beerbom appelliert an alle, die Situation im Flutkatastrophengebiet nicht zu vergessen. Es liege noch viel Arbeit vor den vielen ehrenamtlichen Helfern. Mittlerweile kommen aber auch die nicht mehr ganz so zahlreich. Und in den kommenden Monaten wird die Arbeit noch weiter erschwert. „Das Helfershuttle fährt nur noch diesen Monat“, sagt Beerbom. Das ist ein herber Verlust. Dennoch will die Isenstedterin weiterhin alles geben, um den Wiederaufbau im Ahrtal zu unterstützen. Einen 7,5-Tonnen schweren Lkw, beladen mit Spenden, begleitet sie ins Ahrtal. Zehn Tage heißt es für sie wieder in ihrem Urlaub: um 8.30 Uhr aufstehen, auf den Auftrag warten und anpacken. Eine etwas ungewöhnliche Spende hat sie auch im Gepäck. So wurde von einem hiesigen Spargelhof Gemüse für ein großes Spargelessen gespendet.

„ Es wird dort unten immer noch so viel benötigt. “ Birgit Beerbom

Viele Anfragen habe sie wieder wegen Spenden erhalten. Bevor sie aber Dinge auf den Lkw lädt, schickt sie Fotos – zum Beispiel von Möbeln – an die Verteilerzentrale in Heimersheim. Wenn dort das Okay gegeben wird, können gut erhalten Möbelstücke aufgeladen werden. „Es wird dort unten immer noch so viel benötigt. Und viele Einwohner sind ziemlich am Ende, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll.“ Obwohl dort die Not groß ist, wird auch an die Menschen in der Ukraine gedacht. Es werde im Ahrtal mit den Hilfstransporten in die Ukraine kooperiert. So gingen zum Beispiel Medikamente vom Katastrophengebiet in Richtung Ukraine, wie Beerbom erzählt. Weil die Gelder immer noch nicht in dem Maße fließen, wie es das Ahrtal benötige, würden dringend weiter Helfer und Spenden benötigt. „Die Spendenbereitschaft geht schon zurück“, sagt Beerbom. Umso wichtiger sei jede Unterstützung. Man könne überall im Ahrtal helfen, sagt sie. Ein Dankeschön haben die Helfer ihrerseits für ihren Einsatz vor Kurzem aus dem Ahrtal erhalten. Denn die Freiwilligen wurden in den Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeladen. Dort wurde ihnen auf eine besonders schöne Art gedankt – mit einer Klangwellen-Sondershow unter dem