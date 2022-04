Völlig betrunken am Steuer

Aufgrund von Zeugenhinweisen kamen Einsatzkräfte der Polizeiwache Espelkamp am Wochenende zwei Alkoholfahrten auf die Spur. Beide Male mussten die Beamten nach der Blutprobe auf der Wache den Führerschein einbehalten.

Polizei berichtet von zwei Alkoholfahrten am Wochenende in Espelkamp

Zwei Alkoholfahrten hat die Polizei in Espelkamp am Wochenende gestoppt. Die ertappten Verkehrsteilnehmer hatten teilweise erheblich getrunken.

Entlang der Isenstedter Straße fuhr in der Nacht zu Samstag ein in Bad Essen gemeldeter 33-Jähriger eindeutig in Schlangenlinien. Dies meldeten kurz nach Mitternacht aufmerksame Zeugen (20 und 21). Sie folgten dem Golf-Kombi und gaben der Leitstelle der Polizei regelmäßige Standortmeldungen durch. Auf der General-Bishop-Straße konnte eine Streifenwagenbesatzung den Wagen anhalten.

Bereits zu Beginn der Kontrolle kam den Beamten aus dem Wagen eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Zudem konnte sich der Fahrer nur noch schwankend auf den Beinen halten. Auch einen Alkoholtest konnte er nicht mehr durchführen. Es folgte die Blutprobe.

In der Nacht zu Montag nahm eine Anwohnerin (43) der Römerstraße einen lauten Knall wahr und vermutete einen Unfall. Unmittelbar danach, gegen 1.45 Uhr, klingelte eine zunächst Unbekannte an ihrer Haustür und bat um Hilfe nach "Problemen" mit ihrem Auto. Daraufhin alarmierte die Zeugin über den Notruf die Polizei.

Als kurze Zeit später eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, stand dort nur noch der abgestellte Seat, an dem der linke Vorderreifen fehlte. Dieser lag komplett von der Felge abgelöst in einem nahe gelegenen Grünstreifen. Auf der Suche nach der Fahrerin konnten die Beamten in der Nähe eine 31-jährige Espelkamperin ermitteln. Sie stand unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol.