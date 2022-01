Völlig neue Grabform wird kommen

Der Platz auf den Friedhöfen ist begrenzt und Sarg-Grabstätten sind kostspielig. Immer mehr Menschen lassen sich daher nach ihrem Tod einäschern. Die Urne mit der Asche findet dann auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestatt. Sie nimmt im Vergleich zum Sarg aber deutlich weniger Platz ein.

Urnengrabstätten

Diesem Trend hat die Stadt Espelkamp schon seit Jahren Rechnung getragen. So werden auf dem Waldfriedhof zum Beispiel „pflegefreie Rasengräber“ angeboten, wie Björn Horstmeier, Kämmerer und zuständiger Fachbereichsleiter, während der Pressekonferenz der Verwaltung im Rathaus erklärte. Diese aber hätten sich nach einem Gutachten als nicht ideal herausgestellt. „Die Platten werden im Rasen eingelassen. Doch nach einer gewissen Zeit verblasst die Schrift“, erläuterte Horstmeier das Problem im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Rasen steht höher, es wächst Moos auf dem Stein und dann sei die Schrift nicht mehr gut lesbar.



Daher plant die Stadt, die Urnengrabstätten künftig mit anderen Steinen auszustatten. Denn: „Die Urnengräber werden schon nachgefragt“, sagte Horstmeier. Es soll künftig ein anderer Stein verwendet werden. Dieser käme dem Besucher quasi „entgegen“. Horstmeier verglich ihn mit einem Kissen, da der Stein etwas schräg aufgestellt ist. Darauf könne dann die Platte mit dem Namen des Verstorbenen befestigt werden. Dies sei ähnlich wie bei den bereits vorhanden Stelengräbern auf dem Waldfriedhof: Die Umsetzung dieses Vorhabens werde derzeit vorbereitet.



Kennzeichnung

Eine neue Grabform soll ebenfalls auf den städtischen Friedhöfen angeboten werden – nämlich das Gemeinschaftsgrabfeld für Urnen. Die Idee ist, dieses Grabfeld mit einem optisch ansprechend gestalteten Platz zu eröffnen.



Horstmeier konnte sich vorstellen, den Platz mit einer Größe von etwa zwei mal zwei Metern, zum Beispiel mit einer Skulptur auszustatten. Hinter diesem Bereich befindet sich dann ein Rasenfeld, auf dem die Urnen irgendwo vergraben werden – ohne weitere Kennzeichnung.

Die Namen der Verstorbenen, die auf diesem Gemeinschaftsgrabfeld liegen, könnten auf Platten ebenfalls am gestalteten Eingangsbereich genannt werden. Dort könnten Angehörige dann auch ihren Grabschmuck ablegen. „So eine Begräbnisart haben wir noch nicht angeboten“, sagte Horstmeier.



Zuwegung

Der zuständige Fachbereichsleiter erklärte in der Pressekonferenz zudem noch einmal, dass er die Beteiligung der Bürger am Friedhofsentwicklungskonzept für „gut“ befunden habe.

Dabei hatten sich auch einige Teilnehmer über die Zuwegung zum Waldfriedhof vom Frotheimer Weg, also aus Richtung Süden, beschwert. Horstmeier bezeichnete die dort liegenden Bodenplatten als Stolperstellen. Dies soll genauso verbessert werden wie die Anlage neuer Wasserstellen. Mit rund 150.000 Euro sind die Investitionen in das Friedhofswesen im Haushalt einkalkuliert. Insgesamt sollen die Kosten für die Umgestaltungen aber um ein Vielfaches höher liegen. Diese Investitionen, so Horstmeier, seien jedoch über mehrere Jahre zu sehen.