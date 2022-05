Von Indie-Riffs bis zu Folk-Klängen

aZehn Bands spielen am kommenden Wochenende auf dem Frotheim-Open-Air auf dem Hof Riechmann. Nach zwei Jahren kann endlich wieder das Open Air unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ stattfinden. Unter anderem sind Fin Dawson und Animi Vox im Line-Up vertreten.

Die Band Humming Bee tritt am Samstag, 21. Mai, beim Frotheim-Open-Air auf.

Indie-Rock, Pop, Ska und mehr – ein besonders abwechslungsreiches Musikprogramm gibt es dieses Jahr beim Frotheim-Open-Air (FOA). Los gehts am Samstag, 21. Mai, ab 15 Uhr auf dem idyllischen Festivalgelände des Riechmann-Hofes in der Stellerieger Straße 48. Bis in die Nacht sind Besucher eingeladen, die musikalischen Darbietungen von insgesamt zehn unterschiedlichen Künstlern und Bands unter freiem Himmel zu genießen.

Familiärer Charme

Das unkommerzielle Open Air mit dem familiären Charme geht dieses Jahr bereits in die zwölfte Runde und ist längst überregional bekannt. Getreu dem Festivalmotto „Umsonst & Draußen“ ist der Eintritt wie immer für jedermann frei. Neben den Bands sorgen auch verschiedene Angebote an Essen und Getränken dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlt. Ein Markenzeichen des Frotheim Open Airs ist die außerordentliche musikalische Bandbreite die von Rock, Indie, Reggae, Pop bis hin zu Folk reicht und die immer wieder zum Gelingen der Veranstaltung beiträgt.

Fin Dawson spielen auf dem Frotheim Open Air. Foto: privat

Die Festivalbühne des FOA betreten unter anderem die gebürtigen Mindener „Animi Vox“. Sie stehen für tanzbaren und lupenreinen Indie-Rock. Umḧüllt von klaren Riffs bescḧäftigen sich Animi Vox in ihren in liebevoller Eigenregie produzierten Songs mit dem Fü̈r und Wider, dem Laut und Leise, mit den nicht greifbaren Momenten des Lebens. Charmant und ehrlich. Darüber hinaus werden die Jungs von Fin Dawson auftreten. Die Band überzeugt mit treibenden Rhythmen, rauer, kraftvoller Stimme und dynamischen Gitarrenriffs auf allen Bühnen. Marcus, Torben, Martin und Matze spielen seit Ende 2018 als Fin Dawson eine solide Mischung aus Acoustic, Rock und Indie-Folk. Rotem Fisher steht für erdigen Singer-Songwriter-Sound, während es bei der Band Humming Bee sehr folkig zugeht. Loop-Sounds gibt es mit dem Ein-Mann-Künstler He-Told-Me-To, während es bei der Formation Brennholzverleih tanzbaren Ska, lockeren Reggae und wütenden Punk-Rock gibt. Erneute Indie-Rock-Klänge gibt es mit Palila aus Hamburg zu hören. Sie orientieren sich mit ihrem klassischen Indierock an den 90-er-Jahren. Der Singer-Songwriter und gebürtige Duisburger Philipp Eisenblätter wandelt mit seinen deutsch-sprachigen, melancholisch- bisweilen poetischen Chansons zwischen modernem Indie-Sound und Einflüssen aus Deutsch-Pop, Folk, Blues und Seventies-Rock. Animal‘s Secrets vervollständigen das FOA-Line-Up schließlich. Aus unterschiedlichen Stilrichtungen kommend, kombinieren die Rostocker Anton Willsch, Raoul Diedinger, Jonas Brümmer und Lennart Findewirth Funk, Rock und Indi-Pop.

Unterschiedliche Genres

So vielfältig wie die Musikmischung aus unterschiedlichen Genres ist auch das Publikum. Neben den jugendlichen Besuchern freuen sich die Veranstalter über Familien und die ältere Generation, die das Festival mittlerweile für sich entdeckt haben. Seine familiäre Atmosphäre und die gelassene Stimmung verdankt das Frotheim-Open-Air vor allem Veranstalter Lukas Riechmann. Lukas und sein Team, bestehend aus Familie, Freunden und freiwilligen Helfern, organisieren das Festival seit 2008 ehrenamtlich. Finanziert werden Bands, Bühnen, Technik, Toiletten und alles was dazugehört unter anderem durch den Verkauf von Essen und Getränken sowie über Sponsoren.