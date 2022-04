Beim Espelkamper Automarkt geht es gleich zu Beginn Schlag auf Schlag. Bürgermeister Dr. Henning Vieker und Rolf Bernd Eggersmann, Präsident des Stadtmarketingvereins Espelkamp, bekommen den Zapfhahn nicht sofort in das Bierfass.

Nach zwei Jahren Unterbrechung zieht der Espelkamper Automarkt wieder viele Besucher in die City

Am Sonntag ist auf dem Espelkamper Automarkt 2022 ordentlich was los gewesen – dank des vielseitigen Angebots, des verkaufsoffenen Sonntags und des Wetters.

Vieker begrüßte die Autohändler und ihre Mitarbeiter sowie zahlreiche Besucher, die schon bei der offiziellen Eröffnung zugegen waren. Das Stadtoberhaupt dankte den Organisatoren, die in den vergangenen Wochen und Monaten alles dafür getan hatten, dieses Ereignis mit überregionaler Strahlkraft in Espelkamp auf die Beine zu stellen. „Wir freuen uns in zwei Wochen den City-Lauf auszurichten und wünschen uns, auch wieder das Fest ‚Sommer auf dem Anger‘, unser City-Fest und einen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können.“