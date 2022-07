Vor einem Jahr kam die Flut

Espelkamp

Vor einem Jahr passierte im Ahrtal das Unvorstellbare. Kleine Bäche wurden zu reißenden Flüssen. Das Wasser nahm alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Mehr als 130 Menschen starben. Ein Jahr danach kommt es zu einem Treffen zwischen Opfer Dagmar Kattoll und Helferin Birgit Beerbom in Espelkamp.

Von Felix Quebbemann