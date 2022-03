Nach fast zweijähriger Pause, in der kaum Aktivitäten der Fabbenstedter Dorfgemeinschaft möglich waren, hat Anfang März die Jahreshauptversammlung in der Alten Schule stattgefunden.

Der Vorstand rund um Heinz-Günther Spreen berichtete aus den Jahren 2020 und 2021, coronabedingt waren diese Ausführungen zu seinem Bedauern relativ kurz. Umso größer war die Freude, nun endlich wieder „ein bisschen was“ auf die Beine stellen zu können. Dafür bildete die Versammlung den Auftakt.

Amt 2010 übernommen

Nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet sich allerdings ein großer Teil des Vorstandes und macht Platz für einen Neuanfang. Die Anwesenden, viele Vorstandsmitglieder der Fabbenstedter Vereine, aber auch Freiwillige, wählten Wolfgang Spreen zum neuen 1. Vorsitzenden. Sein scheidender Vorgänger Heinz-Günther Spreen hatte das Amt im Jahr 2010 übernommen und einiges im Dorf bewegt. Unter anderem bekam das Dorfpokalschießen unter seiner Regie eine neue Struktur. Ob der neue Vorsitzende Wolfgang Spreen diese Veranstaltung wieder beleben kann, wird sich zeigen. Zumindest hatte er schon vor der Versammlung einige neue, wesentlich jüngere Fabben­stedter rekrutiert, um „seine“ neue Mannschaft zu vervollständigen.

Dazu gehören unter anderem sein Sohn Niklas Spreen, der gemeinsam mit Jannis Brune das Amt des Kassierers besetzt. Brune übernimmt das Amt von seinem Vater Reinhard Brune, der dieses seit der Gründung der Fabbenstedter Dorfgemeinschaft im Jahr 2002 inne hatte. Neue Geschäftsführerin ist Sabrina Ramsberg. Sie übernimmt das Amt von Uwe Giersdorff, der ebenfalls seit 20 Jahren die Fäden in der Hand hatte.

Cord Peitsmeyer bleibt dabei

Wolfgang Spreen freute sich aber auch darüber, dass einige Vorstandsmitglieder ihren Posten gerne weiter behalten wollen. So wird Cord Peitsmeyer weiterhin sein 1. Stellvertreter bleiben und Andrea Lange Beisitzerin. Die zweite Beisitzerin Marion Höfelmeyer-Spreen gibt ihr Amt nach zwölf Jahren ebenfalls ab. Den letzten offenen Posten, den des 2. stellvertretenden Vorsitzenden, besetzt Matthias Deubel, der vor drei Jahren in der Dorfstraße einzog und sich seitdem aktiv am Dorfleben beteiligt. Er übernimmt den Posten von einem Fabbenstedter Urgestein: Rolf Wedhorn hatte in den letzten 20 Jahren im Dorf einiges bewegt und war auf jedem Heimatabend dabei.

Wolfgang Spreen stellte im Anschluss an die Wahlen den Plan für die kommenden Wochen vor. Dieser beginnt mit der Aktion „Saubere Landschaft“ am Samstag, 2. April. In den vergangenen Jahren versammelten sich immer einige Kinder (und auch Erwachsene) des Dorfes, um herumliegenden Müll am Straßenrand aufzusammeln. Die Aktion beginnt wie immer um 9.30 Uhr und endet mit einer kleinen Stärkung.

Aktion "Dorfplatz"

Eine Woche später, am Samstag, 9. April, ist die Aktion „Dorfplatz“ vorgesehen. Alle Interessierten treffen sich um 9.30 Uhr, um den Dorfplatz rund um Schule und Sportplatz auf Vordermann zu bringen.

In Planung ist eine neue Whatsapp-Gruppe „Fabbenstedt Aktuell“, in der möglichst viele Fabbenstedter Bürgerinnen und Bürger über Neuigkeiten aus dem Dorf informiert werden sollen. Wer Zutritt zu der Gruppe haben möchte, geht auf die Homepage www.fabbenstedt.de oder spricht den neuen Vorstand der Dorfgemeinschaft an.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich Fritz Lusmöller bei allen Anwesenden und vor allem dem neuen Vorstand. Der Vorsitzende des Sozialverbandes stellte heraus: „Es ist toll, eine so junge, neue Mannschaft für den Vorsitz der Dorfgemeinschaft gefunden zu haben.“ So werde die Arbeit, die vor ziemlich genau 20 Jahren begonnen habe, weitergeführt.