Vorwurf der Geheimniskrämerei

Espelkamp

Die SPD wird in der Ratssitzung am Mittwoch, 21. Dezember, sicherlich einige kritische Fragen zur Haushaltssituation stellen. Das kündigten Hartmut Stickan, Fabian Golanowsky und Reinhard Bösch in einem Gespräch mit dieser Zeitung an. Und im Vorfeld sparten sie auch nicht mit Kritik an Bürgermeister und CDU.

Von Felix Quebbemann