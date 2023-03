Warnstreik bei Proseat in Espelkamp

Es ist kalt und ungemütlich an der Einfahrt zur Espelkamper Firma Proseat in der Tütenbeke. Dennoch haben sich zahlreiche Mitarbeiter am Dienstagvormittag (7. März) mit Transparenten und Trillerpfeifen dort zum Warnstreik eingefunden.

Nach zwei gescheiterten Verhandlungsrunden hatte die IG Metall (IGM) in vier Betrieben der Textil- und Bekleidungsindustrie in Nordrhein-Westfalen zu Aktionen im Arbeitskampf aufgerufen, um ihre Forderungen zu untermauern. Andreas Bilz, der Geschäftsführer der IGM in Minden, hatte für die Kundgebung in Espelkamp Tim Wissen von der Bezirksleitung NRW gewinnen können, der den Streikenden dankte und ihnen den Stand der Verhandlungen deutlich machte.