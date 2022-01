Wechselspiel von Liebe und Macht

Espelkamp

„Heut Abend ist Fräulein Julie wieder verrückt, komplett verrückt!“. Jean lehnt sich an die Fassade, blickt in die Mittsommernacht und beobachtet das bunte Treiben; den Tanz der Adelstochter mit dem Stallburschen. Er ist erregt beim Gedanken an Fräulein Julie, schenkt sich ein Glas Rotwein nach und wartet auf sie im Innenhof. Julie, die junge Gräfin ist schön und gefangen in einer Welt, zu die sie nicht gehören will; in einem Körper mit einer verletzten Seele.

Von Wiebke Henke