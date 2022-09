Wie aus einer Idee ein Volksfest wurde

Mit-Initiator Manfred Müller erinnert sich an erstes Espelkamper City-Fest 1977

Espelkamp

Drei Jahre ist es her, dass die Espelkamper gemeinsam ihr letztes City-Fest feiern konnten. Nach der Pandemie-Pause ist bei vielen die Vorfreude groß. Ein solches Volksfest wird über die Jahre hinweg weiter entwickelt, um zeitgemäß zu bleiben. Aktuell wird vom Stadtmarketing am Konzept gefeilt, so wird zum Beispiel das Gewerbezelt durch eine „Espelkamp Lounge“ und eine offene Gewerbeschau ersetzen. Doch wer hat das erste City-Fest ins Leben gerufen? Und wie kam es dazu? Das wissen heute nur noch die wenigsten.

Von Arndt Hoppe