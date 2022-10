Willkommen Pfarrerin Wortmann

Mit einem festlichen zweistündigen Regional-Gottesdienst empfingen die Gemeindemitglieder und das Presbyterium der Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim am Sonntag ihre neue Pfarrerin Katharina Wortmann im Beisein ihrer Familie und Freunde in der Christuskirche.

In ihrer vierjährigen Tätigkeit in der Martins-Kirchengemeide in Espelkamp hat die 38-jährige Theologin die Menschen in Städtchen und Umland kennen und schätzen gelernt und freut sich auf die seelsorgerischen Aufgaben an ihrer neuen Wirkungsstätte.