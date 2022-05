Espelkamp: Wittler trifft den Nagel auf den Kopf

"Suche Wohnung, biete Bier" heißt das aktuelle Buch von Tine Wittler. Und dieses stellte sie in einer sehr unterhaltsamen Lesung in der Isenstedter Grundschule vor.

Gechichten sind doch immer dann besonders gut und witzig, wenn man sich in ihnen wiedererkennt. Wohl kaum einer hätte im Vorfeld zugegeben, er sei stur und äußerst beharrlich wenn es um das Vertreten der eigenen Meinung geht, doch als Tine Wittler am Freitagabend von ostwestfälischen Charakterzügen einer nicht immer kompromissbereiten „Wittlerin“ erzählte, war an der Reaktion des Publikums direkt erkennbar: Sie trifft den Nagel auf den Kopf.

Vorfreude in Isenstedt war groß

Die Vorfreude in Isenstedt war groß. Marlies Lindemann vom Heimatverein, die gemeinsam mit Christa Latzel zu dieser Lesung eingeladen hatte, begrüßte gut 100 Gäste in der Aula der Grundschule – natürlich kurz und knapp und „up platt“. „Suche Heimat, biete Bier“ heißt das neueste Buch von Tine Wittler, die an diesem Abend fröhlich feststellte, dass doch auch viele Männer im Isenstedter Publikum sitzen. Ihrer ganz eigenen Theorie nach könnte es daran liegen, dass das Wort Bier im Titel steht. Vielleicht. Sicher ist jedenfalls, dass es „der Wittlerin“ – so nennt sie sich gern auch selbst – innerhalb nur weniger Minuten gelang, Männer und Frauen gleichermaßen mitzunehmen.

Rückblick auf Kindheit und Schulzeit

Den Einstieg in ihre etwa 100-minütige Lesung machte sie nämlich mit einem kleinen Rückblick auf ihre Kindheit und Schulzeit in Rahden und Espelkamp. Sie las aus ihrem Buch von Charakterzügen, die einem im nördlichsten Zipfel NRWs nun mal in die Wiege gelegt wurden. Davon, wie stolz man in Ostwestfalen auf Jürgen von der Lippe ist, dass man das Fanta-Korn mischen zwischen unzähligen Schützenfesten einfach perfektioniert hat und eben auch von dem manchmal engstirnigen Dickkopf der Ostwestfalen.

Und spätestens nach dieser Einleitung durch die gebürtige Rahdenerin hatte jeder in der Aula das Gefühl, Tine Wittler „gut zu kennen“ – ganz losgelöst von Dekotipps aus dem TV. Tine Wittler die 25 Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet hat, erzählt in ihrem Buch von ihrem Wegzug aus der Hansestadt, ihrer Suche nach Heimat im kleinen Rundlings-Dorf Jabel im Wendland, dem neuen Zuhause in einem windschiefen Fachwerkhaus mit großer Diele als Raum und Bühne für Kleinkünstler und einer Dorfkneipe mit dem Namen „Wittlerins Wohnzimmer“.

Aber auch ganz unverblümt von den Schwierigkeiten, die all das mit sich gebracht hat: Eiskalte Winter unter luftigem Dach und warmer Bettdecke, Holz hacken und einem Flüssig“gold“tank im Garten für einen Hauch von Wärme, einer der Pandemie zum Opfer gefallenen Kneipe und der Trennung vom Mann. So wie das Leben spielt, so wird es erzählt.

Herzhaftes Lachen

Ihr herzhaftes Lachen über sich selbst und das Erlebte machten die Lesung schließlich so persönlich und kurzweilig. Natürlich nahm Tine Wittler sich im Anschluss an die Lesung noch Zeit für ihr Publikum. Sie signierte Bücher, erzählte im persönlichen Gespräch von ihren Plänen und von der Vorfreude auf die 30-Jahre-Abi-Feier am Samstagabend.