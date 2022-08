Zauberhafte Show in der Gabelhorst

Ferienspiele der ganz besonderen Art haben im Nachbarschaftszentrum im Erlengrund stattgefunden. Die Espelkamper Kinder haben am Ende der Aktionstage eine tolle Akrobatik- und Seifenblasenshow präsentiert.

Das Quartiersmanagement von der Aufbaugemeinschaft und der Stadt Espelkamp hat drei Tage voller akrobatischer Kunststücke zusammen mit zarten Seifenblasen für 24 Kinder organisiert. Dass dieses außergewöhnliche Angebot die Neugierde der Kinder geweckt hat, ließ sich schon daran erkennen, dass die Aktion komplett ausgebucht war.

Marei Nagel von der Stadt Espelkamp und Marlo Pfau von der Aufbaugemeinschaft Espelkamp konnten die Bielefelder Artisten Andrea und Adrian Endres für den intensiven Workshop in Espelkamp gewinnen. Mit ihrer Show „Bubble Magie“ sind die beiden bereits viel herumgekommen.

Magie in drei Tagen

Während der drei Tage in Espelkamp haben sie gemeinsam mit den Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine magische Show aus Seifenblasenmagie und akrobatischen Kunststücken entwickelt, die am letzten Tag den Eltern und Familien der Kinder präsentiert wurde.

Zunächst durften sich die Kinder von der „Bubble Magie“-Show verzaubern lassen und zeigen, welche akrobatischen Kunststücke sie bereits können. Nachdem zwei Gruppen gebildet wurden, ging es schon an das Trainieren.

Zarte Schönheiten und waghalsige Stunts

Die Seifenblasenkünstler haben gelernt, wie man Seifenblasen auf Schnüren laufen, Karussell fahren und wie Wackelpudding tanzen lassen kann. Sie haben die zarten Schönheiten in einen Vulkan aus Rauch verwandelt und unterschiedlichste Formen entstehen lassen. Die Gruppe der Akrobaten hat sich an die großartigsten Kunststücke getraut. Sie haben die verschiedensten menschlichen Pyramiden gebaut, Radschläge und Spagat gemacht und mutig waghalsige Stunts ausprobiert, wie einen Handstand auf dem Arm von Adrian Endres oder sich mit viel Körperspannung weit in die Luft heben lassen.

Die Ferienspielkinder haben tolle Akrobatik vorgeführt. Foto: Marlo Pfau

Die beiden Quartiersmanager waren die ganze Zeit dabei und haben die Kinder betreut und für das leibliche Wohl gesorgt.

Staunende Eltern

Einige Eltern kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und waren begeistert, was ihre Kinder in der kurzen Zeit gelernt haben und, wie ihre Kinder an Selbstvertrauen und Stärke gewonnen haben. Zur Belohnung gab es für alle Kinder noch ein kleines Geschenk als Andenken und eine große Portion Zuckerwatte, während alle gemeinsam die spektakuläre Feuershow von Adrian Endres genießen durften.

Alle waren sehr begeistert und wünschen sich im nächsten Jahr eine Wiederholung. Nach den vielen positiven Rückmeldungen können sich die beiden Quartiersmanager von Aufbaugemeinschaft und Stadt Espelkamp eine solche Wiederholung durchaus vorstellen.

Das Team von „Bubble Magie“ freute sich über die Begeisterungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und das hohe Maß an Konzentration, mit dem die Kinder in drei Tagen mit ihnen eine fantastische Show auf die Beine gestellt haben.