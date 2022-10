Früher Schwemme, bald Mangel

Hausarzt Dr. med Kilian Bömeke blickt auf zwei Jahrzehnte in Espelkamp zurück

Espelkamp

Der Mediziner Dr. med. Kilian Bömeke hat sich vor 20 Jahren in Espelkamp als praktischer Arzt niedergelassen. Anlass genug, um mit ihm darüber zu sprechen, was ihn damals in die ihm unbekannte Stadt brachte und wie sich die Situation für Allgemeinmediziner seither gewandelt hat.

Von Arndt Hoppe