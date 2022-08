Zerstörungswut an der Isenstedter Grillhütte

Die Grillhütte in Isenstedt ist ein beliebter Ausflugsort. Viele Vereine und Verbände nutzen den idyllischen Platz, um gemeinsam schöne Stunden zu verbingen. In der Nacht jedoch kommen ebenfalls Gäste. Die haben aber offensichtlich nur eins im Sinn: Die Hütte beschädigen.

Reinhard Engelage (links) und Armin Jungbluth betrachten sich die abgetretene Rückenlehne der massiven Holzbank Beschädigungen an der Grillhütte in Isenstedt

Das kleine Fachwerkhaus, in unmittelbarer Nähe zum Kanal, ist ein idyllisches Kleinod. Das Domizil beherbergt massive, urige Bänke und Tische. Vor der Hütte steht ein schmucker Grill. Und nur wenige Meter weiter gibt es sogar einen Brunnen.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Grillhütte ist ein beliebtes Ausflugsziel und auch ein richtig gemütlicher Ort, an dem Vereine und Verbände Grillfeste und andere Zusammenkünfte feiern. Jedoch haben einige ungebetene Gäste, die in der Nacht die Grillhütte besuchen, nur eines im Sinn - nämlich das Domizil zu zerstören und Dinge zu zerschlagen, zu beschmieren oder auseinanderzutreten.

Armin Jungbluth, Vorsitzender der Isenstedter Dorfgemeinschaft, Ortsvorsteher Reinhard Bösch, Reinhard Engelage von den Dorfhandwerkern und die Hüttenbeauftragte Birgit Helbach stehen fassungslos vor dem Haus. Eigentlich waren sie am Montagnachmittag zum Haus gekommen, um über die letzten Beschädigungen vor zwei Wochen zu sprechen. Nun aber müssen sie feststellen, dass am Wochenende erneut Unbekannte die Hütte besucht und dort wieder mal ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben. Dieses Mal wurde eine massive Holzbank offensichtlich auseinandergetreten.

„ Vor zwei Wochen haben Unbekannte in der Hütte den Inhalt von Feuerlöschern entleert. “ Reinhard Bösch

"Vor zwei Wochen haben Unbekannte in der Hütte den Inhalt von Feuerlöschern entleert", sagt Reinhard Bösch. Darüber hinaus wurden ebenfalls die Inhalte von Verbandskästen verteilt. Die leeren Feuerlöscher schmissen die Täter dann auf das Dach der Hütte, ebenso wie eine leere Schnapsflasche. Dabei wurde eine der Firstpfannen getroffen. Die fiel herunter und zerplatzte auf dem Boden. Von den Pfannen, so bestätigt Reinhard Engelage, gäbe es leider keine mehr. So ist auf dem First nun eine unschöne Lücke entstanden.

Der Inhalt von Feuerlöschern wurde in der Hütte verteilt. Foto: privat

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag, 23. Juli, auf Sonntag, 24. Juli. "Wir hatten noch bis 22 Uhr eine Gesellschaft hier", sagt Birgit Helbach. Die hätten die Hütte ordnungsgemäß gebucht und auch genauso ordnungsgemäß wieder verlassen. Wenige Stunden später kamen dann wohl die unbekannten Zerstörer.

Beschädigungen

Am nächsten Tag wurden die Beschädigungen entdeckt. Die Verantwortlichen überlegten nicht lange und verständigten die Polizei. "Die Beamten kamen auch sehr schnell und nahmen die Beschädigungen auf", sagt Jungbluth. Die Dorfgemeinschaft erstattete Anzeige. Darüber hinaus haben sie Vorkehrungen getroffen, dass eventuell künftige Randalierer direkt überführt werden können. "Auf Anraten der Polizei wurden jetzt Kameras aufgestellt", sagt Armin Jungbluth. Dies könnte vielleicht auch schon dazu führen, dass die Täter des vergangenen Wochenendes schnell überführt werden können. Die Kamera-Aufnahmen sollen ausgewertet werden.

Blinde Zerstörungswut

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grillhütte in Isenstedt Ziel von blinder Zerstörungswut wurde. Beschädigungen im größeren Ausmaß würden etwa drei Mal im Jahr vorkommen, sagen die Dorfgemeinschaftsvertreter. So wurden unter anderem schon Kupferrinnen abgerissen und Wände tatsächlich mit Fäkalien beschmiert. Dies macht die Vertreter der Dorfgemeinschaft einfach nur traurig. Wurde die Hütte doch vor 30 Jahren von allen Vereinen im Dorf gebaut, um einen Ort für Feiern und Zusammenkünfte bereit zu stellen.

Die Dorfhandwerker werden nun die Bank an der Grillhütte reparieren. Reinhard Engelhage hat sich bereits die passenden Schrauben mitgenommen, um letztlich mit dem richtigen Werkzeug die Lehne mit den anderen Ehrenamtlichen wieder anzuschrauben. Ortsvorsteher Reinhard Bösch und Armin Jungbluth wissen, was sie an den Dorfhandwerkern haben. Nach all den Beschädigungen an der Grillhütte, die immer wieder von den Ehrenamtlichen repariert wurden, ist klar. "Wir sind froh, dass wir die Dorfhandwerker haben. Sonst wären die Handwerksleistungen nicht bezahlbar gewesen", sagt Bösch.

Armin Jungbluth (Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Isenstedt, von links), Birgit Helbach (neue Hüttenbeauftragte), Ortsvorsteher Reinhard Bösch und Dorfhandwerker Reinhard Engelage Das Team der Grillhütte Foto: Felix Quebbemann

Diese Instandhaltungen müssen zudem ja immer relativ zügig vorgenommen werden. Denn die Hütte ist sehr stark nachgefragt für Veranstaltungen. "Im Juli waren wir 15 Mal ausgebucht", sagt Helbach, die Anfang des Jahres den Posten der Hüttenbeauftragten von Bärbel und Wilhelm Viermann übernommen hat. Verbände und Vereine mit teilweise bis zu 100 Personen kommen auf dem Areal zusammen. Die Grillhütte ist ein Ort der Freude. Und damit das so bleibt, hofft die Dorfgemeinschaft Isenstedt nun, mit den neuen Überwachungsvorkehrungen den Tätern auf die Spur zu kommen.

Wer übrigens Hinweise zu den unbekannten Tätern vom vergangenen Wochenende oder von der Zerstörung am 23. und 24. Juli geben kann, sollte sich bei der Polizei melden. Dort sind die Sachbeschädigungen an der Grillhütte aufgenommen worden und bekannt.