Zigarettenautomat in Espelkamp gesprengt

Espelkamp

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen am Kreisverkehr Gabelhorst / Hohensteiner Straße in Espelkamp stehenden Zigarettenautomat gesprengt. Zeugen hörten gegen 3.14 Uhr einen lauten Knall und bemerkten kurz darauf zwei Personen, die fußläufig vom Zigarettenautomat in Richtung der Koloniestraße flüchteten.