Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Diesen Aufenthalt in Tansania werden die beiden Missionarinnen Christine Lauterbach aus Espelkamp und Ulrike Keulertz aus Bad Oeynhausen so schnell nicht vergessen. „So viel Staub haben wir selten geschluckt.“ Das Land habe bei ihrem letzten Aufenthalt im Jahr 2022 unter einer sehr starken Dürre gelitten. Der Klimawandel sei deutlich spürbar gewesen, erklärt Lauterbach.

In der Dürre Tansanias: Missionarinnen aus Minden-Lübbecke berichten

In Tansania: Christine Lauterbach mit Kindern und Erwachsenen.

Vor kurzem habe es wieder angefangen zu regnen, sagt sie. Sie sei über Whatsapp mit den Einheimischen in ständigem Kontakt. Die Landschaft erhole sich zwar schnell und in zwei Wochen sei es wieder grün. „Aber die Menschen haben Hunger und bis zur Ernte dauert es drei bis vier Monate. Die Freude über die Ankunft der Missionarinnen der Stiftung Hand in Hand war groß.