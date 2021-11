Testzentrum eröffnet in der ehemaligen Klusmeier-Praxis in Rahden

Das COVID 19 Testzentrum in Rahden startet unter der Leitung des Präventionsrats Rahden in den ehemaligen Praxisräumen von Dr. Klusmeier und Dr. Jansen, Eibenweg 2, am kleinen Parkplatz in der Innenstadt.