Europareisen sind wieder gefragt

„Wir haben ja immer noch Corona“, sagt Peter Durnio aus Rahden. Der Inhaber des gleichnamigen Reisebüros ist jedoch zuversichtlicher als noch vor einem Jahr, was die Buchungen angeht.

Buchungen ziehen an – Wohnmobile und Deutschland-Ziele liegen voll im Trend

„Es wird für den Sommer viel Griechenland und Spanien gebucht“, berichtet er. Fern- und Weltreisen seien derzeit wegen des immer noch bestehenden Risikos nicht so gefragt. „Aber alles, was in Europa liegt, kann meist ohne größeres Risiko – auch finanzieller Art – gebucht werden“.