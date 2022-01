Fachkräfte sollen Kontakte meiden

Die Omikron-Virusvariante wird im Januar in ganz Deutschland vorherrschend sein. Was uns – auch im Rahdener Land – tatsächlich mit dem ansteckenderen Virus erwartet, können Mediziner noch nicht genau sagen.

Diese Arbeit können nur Fachleute machen: Auch die Reparatur der Stromleitungen muss im Notfall gewährleistet sein. Energieversorger Westnetz hat ein System eingeführt, in dem die eigenen Mitarbeiter in möglichst kleinen Teams arbeiten.

Tatsache ist, dass in anderen Ländern, die die Virusvariante früher erreichte, durch vermehrte Ansteckungen Personalmangel in der kritischen Infrastruktur entstand. Diese Zeitung fragte nach, ob man in bestimmten Bereichen darauf vorbereitet ist.