„FahrPlan Zukunft“ zum zweiten Mal in Bad Oeynhausen

Mit der Berufsmesse „FahrPlan Zukunft“ setzt das Team der „der.hive-Zukunftswerkstatt“ auf berufsnahe Praxisstände ganz nach dem Motto „Baggern statt Kugelschreiber sammeln“. Am Mittwoch, 1. März, und Donnerstag, 2. März, von 9 bis 19 Uhr ist es wieder soweit.

"Der Hive - Zukunftswerkstatt" in Rehme ist Gastgeber für die neuartige Berufsmesse.

Der Nachwuchs fehlt: Seit Jahren suchen Unternehmen nach neuen Wegen, um junge Leute für ihre Berufe zu begeistern. Viele versuchen auf klassischen Berufsmessen ihr Glück, nur um von einer Flut unmotivierter Schüler erschlagen zu werden.

„FahrPlan Zukunft“ will dagegen „einiges bieten, was man bei anderen Messen nicht finden kann “, sagt Grit Fiefstück, zuständig für Business Development im Rehmer Hive. „Berufsorientierung ist mehr als graue Theorie“, sagt Timo Förster. Das habe schon die letzte „FahrPlan Zukunft“ gezeigt.

Die Organisatoren der „FahrPlan Zukunft“ freuen sich auf viele Besucher (von links): Grit Fiefstück (Business Development), Ann-Kathrin Albert (Projektmanagement), Timo Förster (Marketing) und Chantal Vogt (Praktikantin). Foto: privat

Damals hatte man viel auf Praxisstationen gesetzt, an denen junge Menschen probeweise in den Berufsalltag verschiedener Berufe reinschnuppern konnten. „Die Firma Kögel hatte beispielsweise einen Bagger-Simulator mitgebracht“, so Förster. „Dieses Jahr wird es wieder ähnliche Stationen geben.“

Im Vormittagsbereich liegt der Schwerpunkt auf dem Angebot für Schulen. Nachmittags und Abends sei für Eltern und Jugendliche, die sich selbst orientieren möchten.

Die ehemalige Autowerkstatt bietet auf 1.200m2 viel Platz, um sich durch die verschiedensten Berufsfelder durchzuprobieren. „Handwerk, Gesundheit & Soziales, Technik, Verwaltung und Co.“, zählt Förster auf. „Wir decken die klassischen Berufsfelder ab und bieten einige Nischen.“

Die Vision des Hives ist dabei klar: Berufsbildung muss praxisnah sein. Dafür arbeitet das Bildungs- und Sozial-Startup seit seiner Eröffnung im September 2021 mit lokalen Unternehmen wie Kögel Bau, der Volksbank oder Remmert zusammen.

Ein Bereich, der stellvertretend für diese Zusammenarbeit steht, sind die Azubiprojekte. Hierbei setzen Auszubildende eigene Projekte unter Anleitung ihrer Ausbilder um.

„Wir trauen jungen Menschen etwas zu“, erklärt Initiatorin Sonja O'Reilly, die dieses Format ins Leben rief. „Unser Tanzboden, die Mauer zum Tanzbereich sowie Teile der Elektronik in unseren Cubes: Das alles haben Azubis mit geplant und umgesetzt“.

Die Cubes, Einzelbüros aus Holz, sind Teil des Konzepts des Hives. So ist hier ein Begegnungsort auf der Rehmer Insel entstanden, der Co-Working, Berufsbildung und Events vereint.

Im „Talente-Truck“ der Edeka Minden-Hannover warten VR-Brillen, ein 4D-Kino und andere interaktive Stationen darauf, erkundet zu werden. Was in diesem Jahr hinzukommt, sind Infovorträge zu verschiedenen lebenspraktischen Themen wie Finanzen, Recht, Selbstorganisation und Ausland.

„Es sind die Orientierungstage für die Zeit nach der Schule“, so O'Reilly. „Hier bekommt man alle relevanten Informationen und kann Berufe hautnah kennenlernen.“

Wer sich näher informieren möchte, wird im Internet fündig, unter www.fahrplanzukunft.de.