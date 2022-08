„Fahrradland? – Da ist Stemwede dabei!“

Er ist einer der größten Radfahrfans in der Gemeinde: So kennen viele Stemweder das Verwaltungsvorstandsmitglied Jörg Bartel. Hier macht er Pause am kostenlos zu nutzenden neuen Trinkwasserspender in Wehdem. Der steht am 1000-Jahr-Stein (Stemwederberg-Straße/Ecke Heitkampsort).