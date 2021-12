Fairtrade-Handel in der Übersicht

„Der faire Handel wird mit der Karte visuell im Kreisgebiet abgebildet. Die öffentliche Wahrnehmung für dieses Thema wird dadurch nicht nur gestärkt, sondern auch ein nachhaltiger Konsum gefördert“, sagt Ivona Calic, Stadtentwicklerin bei der Stadt Minden.

Die Idee eines „Fairtrade-Guides“ ist in der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Minden entstanden und wurde später von der Steuerungsgruppe des Kreises aufgenommen und weiter geplant. Im Ruhrgebiet, also in Mönchengladbach, gibt es diese Karte bereits. Sie wurde adaptiert und kann im Geoportal in der Themenkarte „Freizeit & Kultur“ abgerufen werden: https://www.minden-luebbecke.de/Service/GEOportal/. In der Karte gibt es verschiedene Unterkategorien, beispielsweise Einzelhandel, Gastronomie und Zivilgesellschaft. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Katasteramt des Kreises entwickelt.

Das Thema der fairen Beschaffung hat sich die Steuerungsgruppe auf die Agenda gesetzt. Darüber hinaus arbeitet die Gruppe daran, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele stärker in den Fokus der Menschen vor Ort zu rücken und sie bekannter zu machen, unterstreicht Ivona Calic. Außerdem war die Steuerungsgruppe dafür verantwortlich, dass die Stadt Minden sich seit 2015 offiziell als Fairtrade-Town bezeichnen darf.

Die Steuerungsgruppe ist seit 2014 aktiv und setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Ivona Calic (Stadtentwicklung Stadt Minden), Leona Eichel (Klimaschutzmanagerin Kreis Minden-Lübbecke), Arno Sebening (Geschäftsführung Handelsverband Geschäftsstelle Minden-Herford), Anke Schiermeyer (Verbraucherzentrale Minden), Hartmut Damke (Weltladen), Teresa Piotrowski (Welthaus Minden), Kerstin Löchelt (Welthaus Minden), Simon Schu (Evangelischer Kirchenkreis), Brigitte Viermann (Kolping Minden) und Dr. Jörg-Friedrich Sander (Geschäftsführer Minden Marketing GmbH).