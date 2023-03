Fall von Geflügelpest im Landkreis Nienburg

Bei einem am 13. Februar in der Gemeinde Stolzenau im Landkreis Nienburg verendet aufgefundenen Schwan hat sich der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. Das hat die dortige Kreisverwaltung jetzt bekannt gegeben.

Bei einem in Stolzenau im Landkreis Nienburg verendet aufgefundenen Schwan hat sich der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt.

Das Friedrich-Löffler-Institut hat bestätigt, dass das hochpathogene Influenza A Virus (H5) nachgewiesen wurde. Dies ist der erste positive Geflügelpest-Nachweis bei einem Wildvogel im Kreisgebiet seit dem 23. April 2021, damals wurde das Virus bei einer Nilgans nachgewiesen.

Der Landkreis Nienburg liegt in direkter Nachbarschaft zum Kreis Minden-Lübbecke.

Infektion mit Influenza-Viren

„Entsprechend der Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Instituts musste mit derartigen Fällen seit längerem gerechnet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Und weiter: „Das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest wird weiterhin als hoch eingeschätzt. Die Gefahr, dass sich das Virus in der Wildvogelpopulation weiter verbreitet und in Geflügelhaltungen oder anderen Vogelbeständen Einzug erhält, ist groß.“

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Infektion des Geflügels mit hochpathogenen (stark krank machenden) vogelspezifischen Influenza-Viren. Insbesondere über Wildvögel kann das Virus über weite Strecken verschleppt werden und unter anderem über den Kot in Hausgeflügelbestände gelangen.

Der Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Nienburg erinnert daher an die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelhaltungen und ruft zum bestmöglichen Schutz zu einer Verstärkung der Maßnahmen auf.

Komme es im Bestand zu vermehrten, plötzlichen Todesfällen oder Krankheitsanzeichen wie Abgeschlagenheit, Fressunlust oder starkem Durst, sei unbedingt ein Tierarzt zur weiteren Abklärung hinzuzuziehen.

Anzeigepflichtige Tierseuche

Die Geflügelpest ist eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche. Daher ist bereits im Verdachtsfall der Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung unter Telefon 05021/967113) zu informieren.

Tot aufgefundene Wildvögel sollten ebenfalls weiterhin gemeldet werden, auch wenn der Nachweis des Erregers hier in der Regel keine veterinärrechtlichen Maßnahmen nach sich zieht.