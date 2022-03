Fallzahl steigt nur in Stemwede nicht

Das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke hat am Donnerstag erneut für fast alle Kommunen steigende Coronazahlen vermeldet. Lediglich in Stemwede ist die Zahl der aktiven Fälle gesunken.

Die Gesamtzahl im Kreis beläuft sich auf 28.790 Fälle, das sind 640 mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 2413,4 (+159,9).

Die Corona-Fallzahlen in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 4688 (+74),

Espelkamp 2556 (+17),

Hille 1347 (+47),

Hüllhorst 1378 (+18),

Lübbecke 2464 (+62),

Minden 6915 (+258),

Petershagen 1943 (+72),

Porta Westfalica 3087 (+112),

Preußisch Oldendorf 1533 (+33),

Rahden 1489 (+32),

Stemwede 1390 (-85).

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass in der Corona-Statistik vier Fälle korrigiert wurden (minus 1 x Porta Westfalica, 2 x Minden, 1 x Lübbecke).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 79 positiv getestete Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sechs Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit zehn Patienten versorgt, vier Patienten befinden sich auf der Intensivstation.