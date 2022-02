Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist leicht angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 19503 Fälle, das sind neun mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 1737,8 (+145,0).

Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 3336 (-16)

Espelkamp 1988 (+47)

Hille 877 (-8)

Hüllhorst 858 (+26)

Lübbecke 1826 (+25)

Minden 4581 (-107)

Petershagen 1110 (-28)

Porta Westfalica 2150 (-22)

Preußisch Oldendorf 971 (+28)

Rahden 982 (+21)

Stemwede 824 (+24).

Zahlen aus den Krankenhäusern

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 42 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszen­trum in Bad Oeynhausen werden derzeit 14 Patienten versorgt, sieben Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Zahlen aus den Schulen und Kitas

Aktuell gibt es an sieben Schulen und 13 Kitas im Kreisgebiet Ausbrüche – das heißt, dass in der Regel fünf Kinder und mehr in einer Klasse beziehungsweise Gruppe positiv getestet sind. Betroffen sind Schulen in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Petershagen und Porta Westfalica sowie Kitas in Bad Oeynhausen, Hille, Lübbecke, Minden, Rahden und Stemwede. Betroffen sind im Kreisgebiet insgesamt etwa 179 Kinder in der Altersgruppe drei bis sechs Jahre und 557 Schüler im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Hinzu kommen etwa 15 Beschäftigte in Schulen und Kitas.