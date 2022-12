Fast 3000 Mal in Lübbecke gegen Corona geimpft

Das Impfzentrum am Geistwall in Lübbecke ist seit Mittwochabend endgültig geschlossen. In der Zeit vom 1. Februar bis zum 21. Dezember sind dort 2837 Impfungen durchgeführt worden, teilt der Kreis Minden-Lübbecke mit.

Von diesen Corona-Schutzimpfungen waren der größte Teil Auffrischungsimpfungen. Zusammen mit Impfaktionen außerhalb der Räume am Geistwall – wie zum Beispiel in der Kreissporthalle – hat das Lübbecker Impfteam damit vom 1. Januar dieses Jahres an bis einschließlich 21. Dezember 4668 mal geimpft.

Kreisdirektorin Cornelia Schöder besuchte am Abschlusstag des Lübbecker Impfzentrums noch einmal persönlich die Mitarbeiter des Impfzentrums, um sich für den Einsatz des Teams in oft sehr besonderen Situationen zu bedanken. Gemeinsam mit dem Team ließ sie die vergangenen zwei Jahre noch einmal Revue passieren. So erinnerte Schöder zum Beispiel an den Start des Impfzentrums Hille Anfang Februar 2021 im tiefsten Schneechaos, Phasen mit sehr hoher Nachfrage und gleichzeitig sehr wenig vorrätigem Impfstoff und besondere Impfaktionen wie die Lange Nacht des Impfens in der Mindener Kampa-Halle und den Start der Kinderimpfaktionen.

Außerdem hatte sie zwei Schecks über jeweils 4000 Euro dabei, die sie Vertretern der Kreisjugendfeuerwehr und dem Kreis Jugend Rot Kreuz Minden übergeben durfte. Dieses Geld war in der gesamten Zeit der Minden-Lübbecke Impfzentren – zunächst Hille, dann in Minden und Lübbecke – von Besuchern vor Ort gespendet worden.