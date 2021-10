Faszinierende Kraniche erleben

Der Kranich fasziniert die Menschen seit jeher. In der ägyptischen Mythologie zum Beispiel galt er als Sonnenvogel. Im alten Kaiserreich China war er der Vogel ein Symbol für ein langes Leben und in zahlreichen alten Volksmärchen taucht er als Überbringer guter Botschaften auf von Geburt und Hochzeiten.

Der unter anderem in Westafrika verbreitete Kronenkranich kann im Tierpark Ströhen bewundert werden. Die Exkursion führt aber auch zu den „Grauen Kranichen“, die derzeit auf dem Weg in die Überwinterungsgebiete in der Diepholzer Moorniederung rasten.

In den Diepholzer Moorniederungen rasten in den Monaten Oktober und November bis zu 70.000 Kraniche auf ihrem Weg in ihr Winterquartier. Der Zoologe und Naturführer Erpo Ismer möchte interessierten Gästen bei einer Führung im Tierpark Ströhen und einer anschließenden Tour in die Diepholzer Moorniederung unvergessliche Momente mit den „Vögeln des Glücks“ vermitteln. Es gibt drei Termine: jeweils Samstag, 23. und 30. Oktober sowie 6. November.