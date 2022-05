Feierabendführungen mit Freigetränk

Was gibt es Schöneres, als bei frühsommerlichen Temperaturen abends im Biergarten zu sitzen und ein erfrischendes Getränk zu genießen? Passend dazu hat das Lübbecker Stadtführerteam ein Format für kurzweilige Unterhaltung entwickelt – die „Lübbecker Feierabendführungen“.

Neues Format in Lübbecke für kurzweilige Unterhaltung – Auftakt ist am 19. Mai

Die 45-minütigen Feierabendführungen versprechen kurzweilige Unterhaltung. Zum Abschluss gibt es ein Getränk in einem Biergarten der Restaurants und Kneipen in Lübbecke.

Themen aus der Stadtgeschichte werden auf unterhaltsame Weise präsentiert, sei es als Erlebnisführung in zeitgenössischer Gewandung oder als Stadtführung mit Augenzwinkern. Bei letzteren sorgen Anekdoten oder Quizeinlagen für Spaß und Kurzweil. Abgerundet wird jeder etwa 45-minütige Rundgang mit einem Freigetränk nach Wahl in einem Biergarten der Gaststätten in Lübbecke.

Zum Auftakt am Donnerstag, 19. Mai, wird der Lübbecker Quizchampion gesucht. Bei der Feierabendführung „Rate mal“ sind auf der Basis der bekannten Altstadtführung knifflige Quizfragen zu lösen. Teilnehmer werden zwar nicht Millionär, können aber viel Interessantes über Lübbecke erfahren.

Die Tour beginnt um 19 Uhr am Stadtmodell auf dem Lübbecker Marktplatz. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: Stadt Lübbecke, Servicebüro, Telefon 05741/276-0. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nehmen kostenlos teil. Bei den Feierabendführungen ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt.

Hier die Übersicht mit allen Feierabendführungen in Lübbecke (im Mai und Juni):

Donnerstag, 19. Mai, 19 Uhr, „Rate mal!“ - Altstadtführung im Quizformat, Treffpunkt: Marktplatz, Stadtmodell.

Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr, Lübbeckes starke Frauen, Treffpunkt: Marktplatz, Stadtmodell.

Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr, „Blauer Dunst, braunes Gold“ – Erlebnisführung, Treffpunkt: Marktplatz, Stadtmodell.

Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr, 1000 Schritte rund ums Alte Rathaus, Treffpunkt: Marktplatz, Stadtmodell.

Donnerstag, 30. Juni, 19 Uhr, „Mit Füßen getreten“ – die Lübbecker Spruch-Steine, Treffpunkt: Gänsemarkt (Parkplatz).

Alle weiteren Termine gibt es im Veranstaltungskalender auf www.luebbecke-erleben.de.