Frau (57) wird Opfer von Telefon-Betrügern

Eine 57-jährige Frau aus dem Nordkreis ist in den vergangenen Tagen offenbar der Masche von Telefonbetrügern aufgesessen und um mehrere Tausend Euro gebracht worden, so die Polizeiangaben.

So meldete sich nach Angaben der Geschädigten bereits am 14. Oktober ein Mann am Telefon und gab sich mit dem Namen "Thomas Mettke der Firma Seca" aus. Dabei gaukelte der Anrufer vor, dass über eine Lotterie ein Auto als Preis zugeordnet worden sei. Alternativ wurde der Erhalt einer Bargeldsumme in Aussicht gestellt, für die die Frau zunächst 900 Euro als Bearbeitungsgebühr in Form von Google-Play-Karten zu zahlen habe.

Wiederholte Aufforderung

Dieser Aufforderung kam die 57-Jährige nach, so die Infos der Polizei, und gab die zugehörigen Codes der Karten an den Anrufer weiter. Wenig später änderte sich der angebliche Gewinn von 39.000 Euro auf 93.000 Euro sowie die Höhe der angeblichen Bearbeitungsgebühr, woraufhin die Geschädigte weitere Zahlungskarten erwarb und auch deren Nummern kommunizierte.

Als etwa anderthalb Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme abermals das Telefon klingelte und nun noch 7000 Euro zusätzlich gefordert wurden, erstattete die Betrogene nach Rücksprache mit ihrer Bank Strafanzeige bei der Polizei. Dabei verdeutlichten die Beamten, dass es den Gewinn nicht gäbe und konnten ihr wenig Hoffnung auf den Rückerhalt ihres Geldes machen.

Warnung der Polizei

Die Polizei warnt vor dieser seit langer Zeit bekannten Betrugsmasche. So gehen die Ermittler davon aus, dass die Betrüger in Zukunft ihre Opfer auch im Kreis Minden-Lübbecke suchen werden. Dabei sollte niemals auf derartige Forderungen eingegangen werden. Auf keinen Fall sollten die Betroffenen in irgendeiner Form Geld überweisen oder den Forderungen der Betrüger mit anderen Zahlungsmitteln nachkommen. Stattdessen sollten Angerufene umgehend die Telefonate beenden und den Ausführungen der Betrüger keinen Glauben schenken.