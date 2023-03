Frauen bei den Mühlenkreiskliniken: „Ohne uns geht es nicht!“

Seit mehr als 100 Jahren ist der 8. März Internationaler Frauentag. „Die Mitarbeiterinnen der Mühlenkreiskliniken leisten an 365 Tagen im Jahr Großes“, stellt der Klinikkonzern fest – will diesen Tag aber dennoch nutzen, um einige Frauen vorzustellen, als Inspiration für andere.

Zum Weltfrauentag am 8. März: Inspirierende Beispiele aus Minden-Lübbecke

Tanja Ames ist Pflegedirektorin am Medizinischen Zentrum für Seelische Gesundheit am Lübbecker Krankenhaus. Sie ist eine von mehreren Frauen im Team, die die Mühlenkreiskliniken zum Weltfrauentag würdigen möchten.

Diese Frauen bei den Mühlenkreiskliniken sind ganz unterschiedlich, haben verschiedene Positionen und Aufgaben. Aber alle haben auch etwas gemeinsam: Sie sind ihren Weg gegangen.

Das Motto des Internationalen Frauentags 2023 lautet: „Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten!“ Ohne weibliche Fachkräfte geht es nicht – vor allem nicht im Gesundheitssektor, wissen auch die Mühlenkreiskliniken. Frauen halten das System am Laufen. Auch im heimischen Klinikverbund sind Frauen mit 69 Prozent in der Mehrzahl. Im ärztlichen Dienst sind 36 Prozent Frauen tätig, in den zentralen Diensten 74 Prozent und im Pflegedienst sogar 83 Prozent.

Mehr Anerkennung gewünscht

Reinigungskräfte leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, der seit der Corona-Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen hat. Bei den Mühlenkreiskliniken wird die ausgegliederte Gebäudereinigung nun nach einem Kreistagsbeschluss auch wieder Teil des Konzerns.

Jasmin Franke (33) aus Minden und Angela Schwenkner arbeiten im Johannes-Wesling-Klinikum als Reinigungskräfte. Jasmin Franke seit acht Jahren und Angela Schwenkner seit 20 Jahren. Ihr gemeinsames Statement zum Frauentag: „In unserem Bereich arbeiten ja fast ausschließlich Frauen, wir sind wie eine Familie, bestärken und unterstützen uns gegenseitig. Ohne uns Reinigungsfrauen geht es nicht – nicht jetzt und nicht in Zukunft. Wir würden uns wünschen, wenn wir mehr Anerkennung für unsere Arbeit bekommen würden, dass wir alle gleichbehandelt werden, egal welches Geschlecht wir haben oder welche Tätigkeit wir ausüben.“

Jasmin Franke (links) und Angela Schwenkner sind Reinigungskräfte am Johannes-Wesling-Klinikum. Foto: Sven Olaf Stange/MKK

Ständig im Wandel

Julia Schäffer (38) aus Porta Westfalica hat ihre berufliche Karriere als Rettungsassistentin begonnen, dann ein Bachelor-Studium in „Life Science“ abgeschlossen, anschließend eine Weiterbildung zur Notfallsanitäterin absolviert und schließlich noch einen Master in Erwachsenenbildung berufsbegleitend abgeschlossen. Seit 2018 arbeitet sie in der Akademie für Gesundheitsberufe der Mühlenkreiskliniken, zunächst in der Rettungsdienstschule bis sie 2022 die Leitung der Abteilung Fort- und Weiterbildung und die stellvertretende Akademieleitung übernommen hat.

Sie sagt: „Ich finde, es ist schon eine Herausforderung, Familie und Beruf zu organisieren. Mein Sohn war ein Jahr alt, als ich zunächst meine Weiterbildung absolviert, danach mein Masterstudium begonnen und dabei noch 50 Prozent gearbeitet habe. Das hätte ich ohne die Unterstützung meines Mannes sowie meiner Eltern und Schwiegereltern gar nicht umsetzen können.“

Kinderbetreuung sei dabei ein großes Thema, auch flexiblere Arbeitszeiten wie im Gleitzeitmodell. „Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass ausreichend gute Betreuungskapazitäten vorhanden sind, die auf organisatorischer Ebene eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen“, sagt Julia Schäffer.

Julia Schäffer ist stellvertretende Akademieleitung der Akademie für Gesundheitsberufe der Mühlenkreiskliniken. Foto: Sven Olaf Stange/MKK

Sie bewegt auch, dass Frauen häufig geringere Rentenansprüche haben. „Dadurch, dass Frauen zu großen Anteilen die Care-Arbeit durch Reduzierung der Arbeitszeit übernehmen, sind sie im Alter bezogen auf die Rentenversorgung noch immer benachteiligt. Das ist gemessen an dem, was sie in dieser Zeit leisten, nicht gerecht.“

Von Indien nach Minden

Simy Mathew (33) aus Minden ist seit August 2019 in der Kinderklinik als Assistenzärztin tätig. Ihr Medizinstudium hat sie in Indien abgeschlossen und ist dann mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert. Ein Schritt, der viel Mut erfordert: „Es war eine große Herausforderung, vor allem eine neue Sprache zu lernen. Aber dank meines Chefs und des Teams kann ich meinen Traumberuf ausüben, ich habe immer davon geträumt, Kinderärztin zu werden.“

Mit zwei Kindern zu arbeiten, sei schwer gewesen, aber mit der Unterstützung ihres Mannes gelungen: „Als eine Frau, eine Mutter von zwei Kindern und eine Ärztin, die ihre Arbeit unheimlich liebt, ist es manchmal schwierig, Familie und Job unter einen Hut zu kriegen, die Balance gelingt nicht immer. Es ist aber möglich, wenn man Selbstvertrauen hat.“

Simy Mathew ist Assistenzärztin in der Kinderklinik. Foto: Sven Olaf Stange/MKK

Seit Oktober 2022 ist Simy Mathew Assistentensprecherin der Kinderklinik. „Wir Frauen müssen an uns selbst glauben, dann glauben auch andere an uns! Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind schon weit gekommen und ich hoffe, dass es so weitergeht – und dass man unabhängig vom Geschlecht mit Menschen einen respektvollen Umgang haben wird.“

Über sich selbst hinaus gewachsen

Tanja Ames (54) aus Minden ist seit ihrer Ausbildung zur Krankenschwester bei den MKK. Nach ihrem Examen hat sie 1990 im Medizinischen Zentrum für Seelische Gesundheit (damals noch Psychiatrie) in Lübbecke angefangen. 2012 hat sie auf der Station 4B die Position der stellvertretenden Stationsleitung übernommen, 2018 wurde sie Bereichsleitung, dies wurde 2019 in die Position der Pflegedienstleitung umbenannt.

Die größte Herausforderung entstand 2021 durch den plötzlichen Tod des damaligen Pflegedirektors. „Unvermittelt diese Position zu übernehmen, wenn auch zunächst kommissarisch, war für mich die größte Hürde in meiner beruflichen Laufbahn, da ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war und ich diese Position bis zu dem Zeitpunkt auch nicht angestrebt hatte“, erzählt Ames.

Doch der Zuspruch durch die Kollegen habe ihr das Hineinfinden in die neue Position erleichtert. „Der Weltfrauentag erinnert mich daran, dass Frauen in der Geschichte immer für ihre Rechte kämpfen mussten und auch heute noch für gleiche Gehälter streiten müssen. Ich kann nur allen Frauen, die sich weiterentwickeln möchten, raten, an ihren Träumen festzuhalten, nicht aufzugeben, auch wenn es mal nicht wie gewünscht läuft.“