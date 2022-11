Freilichtbühne Porta gestaltet Adventsmomente

Auch wenn das Stadttheater Minden in diesem Jahr im Winterschlaf liegt, müssen die Zuschauer nicht auf die lieb gewonnene Tradition verzichten, mit einem Theaterbesuch dem vorweihnachtlichen Trubel für ein paar Momente zu entfliehen. An drei Advents-Sonntagen lädt die Freilichtbühne Porta zu zwei unterschiedlichen Veranstaltungen ins Kleine Theater am Weingarten ein.

„Alles etwas kleiner, alles ein bisschen privater, alles ein klein wenig kuscheliger“ So kündigt die Freilichtbühne Porta das Programm an.

Berührende, zu Herzen gehende Geschichten, in denen durch Phantasie, Liebe und Zuneigung die Hürden und Hindernisse des Alltags bewältigt werden können: Solche Geschichten möchten die Darstellerinnen und Darsteller der Freilichtbühne Porta beim „Mitmach-Theater nicht nur für Kids“ aus dem Stehgreif entstehen lassen. Humorvoll und dynamisch führt ein Erzähler durch die Geschichten und bezieht immer wieder die Ideen des Publikums mit ein. Die Zuschauer können in diesem Programm nicht nur gedanklich mitwirken, sondern auch aktiv in kleinere Rollen schlüpfen und direkt mit den Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne in Aktion treten.

Das „Mitmach-Theater“ ist an folgenden Terminen im Kleinen Theater am Weingarten, Königswall 97, in Minden zu erleben: Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr, Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr.

Weihnachtswichtel stören Familie Fröhlich

Das zweite Programm der „Adventsmomente“ heißt „Familie Fröhlich lädt zu Weihnachten ein“: Die Geschenke sind verpackt, der Weihnachtsbaum ist geschmückt, die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Gäste können eintrudeln. Dem besinnlichsten Fest des Jahres steht also nichts mehr im Wege – wären da nicht zwei hinterhältige Weihnachtswichtel, die in einer ganz anderen Mission unterwegs sind: Der Weihnachtsfrieden muss um jeden Preis aus den Herzen der Menschen geraubt werden. Der Heilige Abend droht in einem chaotischen Desaster zu enden. Kann das Weihnachtsfest noch gerettet werden?

Diese Geschichte gestaltet das Ensemble der Freilichtbühne Porta als ein „Weihnachts-Jukebox-Musical über die schönste Zeit im Jahr“. Das Abendprogramm ist eine Collage aus Gedichten, Musik, Lyrik und szenischem Spiel mit humorvollen, nachdenklichen und besinnlichen Momenten. "Familie Fröhlich" gibt es ebenfalls im Kleinen Theater am Weingarten an folgenden Terminen zu sehen: Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr; Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr; Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr.

Karten gibt es unter 0571/88277 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) sowie unter www.stadttheater-minden.de. Weitere Informationen sind auf www.freilichtbuehne-porta.de nachzulesen.