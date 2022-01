Freiraum, um Kirche zu gestalten

Bad Oeynhausen

Finanzen, Immobilien, Personalführung – Aspekte, die einem beim Gedanken an den Arbeitsalltag eines Pfarrers nicht direkt in den Sinn kommen, die Manfred Pollmeier als Leiter des Pastoralen Raums Werre-Weser aber zusätzlich zur pastoralen Entwicklung und Seelsorge vor Ort übernommen hat. Verantwortungslast, die sich durch Peter Tillmann als neuen Verwaltungsleiter der katholischen Kirche in diesem Zusammenschluss zwar reduziert, für Manfred Pollmeier aber auch Veränderungen bisheriger Kompetenzen bedeutet.

Von Lydia Böhne