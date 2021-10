Frieda Brau feiert ihren 100. Geburtstag

Einen außergewöhnlichen Geburtstag kann Frieda Brau am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, feiern. 100 Jahre wird die Seniorin, die Jahrzehnte lang in Börninghausen lebte, nun aber im Seniorenheim Kastanienhof in Bad Holzhausen lebt.

Geboren wurde sie als Frieda Müller im Jahr 1921 im damaligen Kreis Gumbinnen in Ostpreußen. „Das war damals ganz nah an der polnischen Grenze“, sagt sie. Wie bei so vielen Menschen ihrer Generation waren ihre jungen Jahre geprägt vom Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen. So kam die heutige Jubilarin als junge Frau zusammen mit ihrer Familie in russische Gefangenschaft. „Auch diese Zeit habe ich überlebt“, sagt sie nur im Rückblick. Noch sehr genau weiß sie, wie lang die Gefangenschaft dauerte. „Zwei Jahre und acht Monate“, sagt sie, wie aus der Pistole geschossen, auf die Frage nach der Dauer.