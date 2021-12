Friede, Freude, Weihnachtskekse

Espelkamp

Wenn der echte, falsche Weihnachtsmann am Heiligabend die Kinder zum Weinen bringt, weil Oma bereits im Vorfeld mit Knecht Ruprechts Rute gedroht hat; wenn der kleine Junge frisch geduscht im Bademantel beim Entzünden der Baumkerzen helfen darf und schließlich in Flammen steht und wenn aus gut gemeinter Nächstenliebe am Ende nur die Erkenntnis bleibt, dass doch völlig klar ist, warum die Obdachlosen in der Weihnachtsgeschichte immer im Stall bleiben müssen, dann ist Weihnachten. Oder nicht?

Von Wiebke Henke