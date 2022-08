Am Tag vor dem Königsschießen war die Welt im Haldemer Schützenverein noch in Ordnung. Der Vorstand und die Verantwortlichen des Kinderkönigsschießens präsentieren den Kinder-Hofstaat. Die Kinder werden von Jaydon Theiß regiert. Er nahm Leni Stubbe mit auf den Thron. Am Tag darauf war die Enttäuschung groß: Es fand sich kein Altkönig.

Foto: Heidrun Mühlke