Fünf Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Feuerwehr-Einsatzleiter Olaf Brandt formuliert es ohne Umschweife: „Diese Einsatzlage war kritisch.“ Umso erfreulicher sei es, dass bei dem Wohnungsbrand im Gebäudekomplex des Hohenzollernhofes, Viktoriastraße 2, am Sonntagmorgen niemand schwer verletzt worden sei. Fünf Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.

In der Bad Oeynhausener Innenstadt brennt Wohnung aus

Im zweiten Obergeschoss des Gebäudes an der Viktoriastraße, mitten in der Fußgängerzone, ist eine Wohnung ausgebrannt.

Der 48-jährige Brandamtmann ergänzt: „Nach einer Untersuchung durch die beiden Notärzte am Einsatzort sind fünf Personen mit einer Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser nach Bad Oeynhausen, Herford und Minden gekommen.“ Da sie nach Einschätzung der Notärzte nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung die Klinik wohl wieder hätten verlassen können, stuft die Feuerwehr die Betroffenen als leicht verletzt ein. Bei einer ersten Schätzung des Sachschaden ging Olaf Brandt von einem in Höhe „von mindestens 100.000 Euro“ aus.