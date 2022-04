In Sendenhorst im Münsterland fand am vergangenen Samstag die Abschlussprüfung zum Erwerb des Landesfeuerwehr-Musikabzeichens statt, bei der auch zwei junge Bad Oeynhausener Feuerwehrmusiker das begehrte Abzeichen erworben haben. Das hat die Löschgruppe Oberbecksen der Freiwilligen Feuerwehr mitgeteilt.

Seit Oktober 2021, von Coronamaßnahmen unterbrochen, bereiteten sich die Musiker an Präsenztagen in Beckum und mit fleißigem Üben zu Hause und im Musikzug auf die Prüfung vor. Erfolgreich legten Stefan Markus vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dehme in der Stufe D1 mit der Trompete und Ingeborg Kunz vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Oberbecksen in der Stufe D2 mit der Klarinette die Prüfung ab und dürfen sich nun auf ihre Beförderungen freuen.

Ausbildung aufgewertet

Gratulanten vor Ort waren der stellvertretende Löschgruppenführer Patrick Gehlhaus und die organisatorische Leiterin des Musikzuges Anne Kunz von der Löschgruppe Oberbecksen. Gehlhaus, selbst Feuerwehr-Musiker, stellt fest: „So wie wir die Einsatzausbildung der Feuerwehr wieder intensivieren werden, gilt das auch für die Musik.“

Die Musikzüge erwarten durch diese Aufwertung der Ausbildung nach eigener Beschreibung Zulauf von jungen und älteren Musikinteressierten. „Wir haben in Oberbecksen eine Einsteigergruppe. Für Musik ist man nie zu alt“, betont Anne Kunz, die auch diesen Nachwuchsmusikzug leitet.

Dank an die Stadt

Die hochwertige Ausbildung auf Landesebene erhöhe neben der Qualität auch die Motivation und ermögliche den „Blick über den Zaun“ in andere Feuerwehrmusikzüge, landesweit. Die Musikzüge danken der Stadt, die als Dienstherr der Feuerwehr durch die Kostenübernahme diese Ausbildung ermöglicht habe.