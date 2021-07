Gauselmann bekommt Zuschlag für Spielbanken

Die Gauselmann-Gruppe in Espelkamp hat nach eigenen Angaben den Zuschlag für die vier Spielbanken der Westspiel-Gruppe in Nordrhein-Westfalen erhalten.

Vier Casinos in Nordrhein-Westfalen, darunter Bad Oeynhausen

Westspiel-Casino in Bad Oeynhausen

Konkret geht es um vier Spielbanken. Neben Aachen, Dortmund-Hohensyburg und Duisburg gehört auch der Standort in Bad Oeynhausen dazu. Das Vergabeverfahren für die Westspiel-Gruppe ist 2020 gestartet worden. Ein Konkurrent von Gauselmann war der österreichische Wettbewerber Novomatic. Der Kaufvertrag mit Gauselmann wurde am 20. Juli 2021 notariell besiegelt. Zusätzlich zur Übernahme der vier Casinos hat Gauselmann das Recht, noch zwei weitere Spielbanken in NRW zu eröffnen.