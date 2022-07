Geflügel in Teilen von Rahden und Stemwede muss in den Stall

Für die im Kreis Minden-Lübbecke vom Ausbruch der Geflügelpest in Hüde (roter Kreis) betroffenen Bereiche wurde eine Überwachungszone festgelegt. Die Überwachungszone ist in dem Kartenausschnitt als blauer Kreis dargestellt. Sie umfasst die im Kreisgebiet in der Gemeinde Stemwede und in der Stadt Rahden innerhalb dieses Kreises liegenden Gebiete. Betroffen sind Teile von Dielingen, Haldem, Arrenkamp, Westrup, Wehdem, Oppendorf und Oppenwehe sowie Teile von Sielhorst und Preußisch Ströhen.

Foto: Kreis Minden-Lübbecke