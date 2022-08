Geflügelpest: Überwachungszone bleibt bestehen

Geflügelhalter in der Überwachungszone in Teilen von Stemwede und Rahden müssen weiterhin die vom Kreis Minden-Lübbecke angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch, 10. August, mit.

Am 27. Juli war in einer Legehennenhaltung in Hüde im Kreis Diepholz die Geflügelpest ausgebrochen. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Ausbruchsbetrieb musste das Veterinäramt Minden-Lübbecke eine Überwachungszone einrichten. Sie umfasst im Kreisgebiet Teile der Ortschaften Dielingen, Haldem, Arrenkamp, Westrup, Wehdem, Oppendorf und Oppenwehe sowie Sielhorst und Preußisch Ströhen.

Der genaue Grenzverlauf des Gebietes kann auch einer interaktiven Karte (unter www.minden-luebbecke.de) im Internet entnommen werden.

Alle in dieser Überwachungszone liegenden Geflügelhalter müssen seit dem 28. Juli bestimmte Schutzmaßnahmen einhalten. Dazu gehört, dass hier das gehaltene Geflügel von freilebenden Vögeln abzusondern ist. Die Tiere sind bis auf weiteres in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.

Zudem sind die obligatorischen Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Dazu zählen insbesondere Hygienemaßnahmen im laufenden Betrieb und eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung. Der für die Tierseuchenbekämpfung zuständige amtliche Tierarzt des Veterinäramtes in Minden, Dr. Detlef Grote, weist darauf hin, „dass die angeordneten Maßnahmen in der Überwachungszone strikt zu beachten sind. Dabei ist es besonders wichtig, den Kontakt zwischen Haus- und Wildgeflügel, auch indirekt, zu vermeiden.

Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Personen- und Fahrzeugverkehr auf dem Gehöft und in den Stallungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Es sollten Aufzeichnungen über Personen geführt werden, die Kontakt zum Geflügel, den Stallungen oder Vorratslagern für Futter haben. Der Zutritt zu den Stallungen hat nur in Schutzkleidung zu erfolgen, es wird empfohlen, an den Stallzugängen Desinfektionseinrichtungen aufstellen. Herkunft und Verbleib von Zu- und Verkäufen sind lückenlos zu dokumentieren“.

Die Überwachungszone kann, soweit keine neuen Fälle auftreten, frühestens nach 30 Tagen wieder aufgehoben werden. Wer sein Geflügel weiterhin im Freien hält und dem Außendienst auffällt, muss zukünftig mit einem Bußgeld rechnen. Bei Auffälligkeiten wie Krankheitssymptomen im Tierbestand ist sofort die betreuende Tierarztpraxis einzuschalten. Liegen Verdachtsmomente für einen Seuchenfall vor, ist unverzüglich das Veterinäramt zu benachrichtigen.